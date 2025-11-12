La designación del nuevo abogado de Wanda Nara generó un inesperado revuelo en redes sociales luego de que Yanina Latorre expusiera en sus stories de Instagram una serie de publicaciones de Diego Palombo, el letrado que habría asumido la defensa de la empresaria.

La conductora compartió capturas del perfil del abogado junto a comentarios sarcásticos:

“Hola, les presento al nuevo abogado de Wanda. Agradece sanguchitos de miga en IG”, escribió Latorre al mostrar una foto del profesional publicando una bandeja de catering.

Foto: @yanilatorre

Foto: @yanilatorre

Foto: @yanilatorre

Foto: @yanilatorre

LOS POLÉMICOS POSTEOS DEL NUEVO ABOGADO DE WANDA NARA QUE EL LETRADO DECIDIÓ BORRAR TRAS EL ESCRACHE

Yanina también mostró otro posteo antiguo del letrado, donde pedía entradas para un recital de Coldplay:

“Si alguien tiene dos o tres entradas para el campo de Coldplay que me avise por privado”, había escrito el abogado, a lo que Latorre reaccionó con un contundente “Me vuelvo loca”.

Foto: @yanilatorre

Tras la viralización de las historias, Diego Palombo eliminó las publicaciones señaladas y puso su perfil de Instagram en modo privado, en un intento por contener la exposición mediática.

Foto: @yanilatorre

Foto: @yanilatorre

En otra historia, Yanina ironizó: “También le ayudé a subir seguidores al doc de Wanda. Tenía 400 y ya va por los 600. Borró todo el fondo de ollaje”, junto a una captura del aumento de seguidores del abogado.

El episodio se suma a la larga lista de polémicas que rodean a Wanda Nara, quien recientemente volvió a ocupar los titulares por temas personales y legales.