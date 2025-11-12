La intención de Mauro Icardi de aprovechar a pleno los siete días que pasará en Buenos Aires se manifestó de forma plena este miércoles, cuando habría tomado una decisión con sus hijas que enfurecería a Wanda Nara.

“Las hijas de Wanda y Mauro no fueron al colegio”, contó Yanina Latorre en Stories de Instagram.

Entonces, Yanina repudió al futbolista: “Habría que explicarle a Mauro que las chicas tienen que asistir. No están de vacaciones”.

Los posteos de Yanina Latorre contra Mauro Icardi y China Suárez en medio de la pelea con Wanda Nara.

De hecho, Wanda Nara había enfatizado el martes que sus hijas nunca faltaron al colegio durante el año.

Los palazos de Yanina Latorre a Mauro Icardi y la China Suárez

“Volviendo a la pareja feliz. Ponele... Linda junta Mauriño y la nipona”, arrancó en otro posteo.

“Ella clava a los pibes en el colegio de Estambul 40 días... Ahora dos días acá en Buenos Aires, Mauro llega y hace faltar a las chicas”.

“Se ve que les chu...un hue... la educación de los hijos”, explotó.

“El egoismo al palo”, remató Yanina Latorre contra Mauro Icardi y la China Suárez.