A pocas horas de que Mauro Icardi retirara a sus hijas, frutos de su relación con Wanda Nara del colegio para vivir unos días junto a ellas, la conductora de MasterChef Celebrity compartió un significativo posteo en las redes sociales.

En las imágenes, se la ve disfrutando en pantalla gigante de uno de los capítulos del programa que conduce por Telefe, acompañada por su novio, Martín Migueles, con quien vive una relación cada vez más consolidada, y junto a Valentino (con su novia, Carola Sánchez Aloe), Constantino y Benedicto; a quienes tuvo con Maxi López.

“Mi plan favorito”, escribió Wanda sobre la publicación que subió a Instagram Stories, con un emoji de un corazoncito rojo, y donde se la ve a puro mimo con su pareja acostado sobre ella en el sillón, mientras la abraza.

LA CONTUNDENTE DECISIÓN QUE TOMÓ MAURO ICARDI CON WANDA NARA TRAS SU FOTO CON JOHNNY DEPP

Mauro Icardi volvió a quedar en el ojo del huracán mediático, y esta vez no fue por un rumor amoroso ni por un movimiento futbolístico, sino por una decisión digital que habla por sí sola.

El delantero, que regresó recientemente al país para reencontrarse con sus hijas, coincidió en tiempo y lugar con Johnny Depp, quien se encontraba en Buenos Aires para participar de una entrevista con Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe).

La coincidencia generó revuelo en redes, ya que Icardi se había declarado más de una vez admirador del actor de Piratas del Caribe, a quien tomó como referente durante su turbulenta separación de Wanda Nara. Muchos fans incluso especulaban con que podrían llegar a cruzarse, pero lo que nadie esperaba es lo que vino después.

Foto: Captura de X (@estefiberardi) Por: Fabiana Lopez

Horas después de que Wanda publicara una foto junto al actor de Hollywood, tras habérselo cruzado en los pasillos de Telefe, Icardi decidió dejar de seguir al actor en Instagram, tal como lo reflejó Estefi Berardi en su cuenta de X (antes Twitter).

El gesto no pasó inadvertido: los seguidores del futbolista notaron el “unfollow” en cuestión de minutos y las redes se llenaron de comentarios. Para muchos, fue una reacción de enojo o incomodidad tras la publicación de su ex, que acompañó la imagen con un mensaje más que elocuente: “Gracias por tus amables palabras”, había escrito Wanda junto a la postal que en pocos minutos se viralizó.