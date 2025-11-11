Tras meses de escándalo y negociaciones judiciales, Mauro Icardi llegó a la Argentina y podría retirar a sus hijas de la escuela.
Esto se da en un contexto peculiar. Primero, con él lesionado y en recuperación, sin competencia en Galatasaray.
Segundo, en un marco donde la China Suárez precisaba volver al país, lo que despertó sospechas.
LA TEORÍA DE JUARIU SOBRE MAURO ICARDI
Sin embargo, un tercer punto sobre los motivos de su llegada a su tierra natal tiene que ver con una especulación de Juariu.
La periodista deslizó: “Me da que viene ahora a propósito, sólo porque también venía Johnny Deep”. Allí se animó al montaje y puso el rostro de Icardi para graficar la serie de acoso de Netflix titulada “Bebé reno”.