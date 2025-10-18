La cocina de MasterChef Celebrity se prepara para una noche de pura tensión y emociones fuertes. Este domingo, después del partido entre Argentina y Marruecos por la final del Mundial Sub 20, se podrá ver la primera gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara.

La competencia ya empieza a mostrar su costado más exigente bajo la mirada implacable del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Tras la última chance, Momi Giardina fue salvada gracias a su plato “Pollito batatero”.

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.. Foto: Telefe

De esta forma, varios famosos quedaron en la cuerda floja y deberán desplegar todo su talento para continuar en carrera en la primera gala de eliminación que se llevará a cabo este domingo y que dejará a uno de ellos afuera del certamen.

QUIÉNES SON LOS NOMINADOS DE LA PRIMERA GALA DE ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY

Los participantes nominados de este domingo son: Pablo Lescano, Luis Ventura, La Joaqui, Esteban Mirol, Emilia Attias, Roña Castro, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Cachete Sierra, Julia Calvo y Andy Chango.

Desde el balcón observarán los participantes que ya tienen su lugar asegurado por una semana más: Alex Pelao, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Reini, Maxi López, Momi Giardina, Sofi Martínez y Valentina Cervantes.

Iván de Pineda. Foto: eltrece

La gala contará con un invitado de lujo, Iván de Pineda, quien anticipará los especiales de Pasapalabra de MasterChef Celebrity, que comenzarán este lunes a las 21.30 hs.

