Wanda Nara volvió a demostrar que, cuando se trata de celebrar a sus hijos, no hay detalle librado al azar. Por los 15 años de Constantino, la empresaria le organizó un festejo que combinó espíritu adolescente, producción de alto impacto y momentos familiares cargados de emoción.

El escenario elegido fue su casa de Santa Bárbara, donde el amplio jardín se transformó en una verdadera pista de fiesta al aire libre.

La ambientación fue uno de los grandes protagonistas. Luces de colores, decoración estilo Bresh y un imponente oso gigante rosa marcaron el tono de la noche. La música acompañó durante horas y fue el eje de una celebración pensada para que los chicos bailaran sin parar.

En varias de las imágenes que compartió Wanda en sus redes se lo vio a Constantino rodeado de amigos, disfrutando del clima festivo con total naturalidad, ya lejos de la imagen del nene que el público conoció años atrás.

Otro de los puntos fuertes fue la pool party, que se robó buena parte de la atención. La pileta se integró al festejo como un espacio más de encuentro, risas y fotos grupales.

Para completar la experiencia, hubo barra de tragos sin alcohol especialmente pensada para los adolescentes, además de estaciones de comida informal con hamburguesas, pochoclos y algodón de azúcar, ideales para una noche larga y descontracturada.

LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE CONSTANTINO

La mesa dulce, a cargo de Maru Botana, fue otro de los lujos del cumpleaños. La torta personalizada, decorada con referencias al club Excursionistas —donde juega Constantino—, se convirtió en el centro del momento más emotivo de la noche.

Rodeado por su mamá, sus hermanos, su abuela Nora Colosimo y sus amigos más cercanos, el cumpleañero sopló las velitas en medio de aplausos, flashes y abrazos.

Entre los invitados también se destacaron los hijos de Evangelina Anderson, con quienes los chicos de Wanda mantienen una relación muy cercana. La complicidad entre ellos quedó reflejada en varias postales que circularon en redes, donde se los vio compartiendo el maquillaje con glitter, las selfies frente a la decoración y los bailes bajo las luces.