Este lunes se filtraron una serie de chats en los que se pudo ver a Martín Migueles en el centro de una inesperada polémica, luego de que trascendiera que habría realizado un presunto espionaje a L-Gante luego de que Wanda Nara cotara que sigue comunicándose con él.

Mauro Szeta habló con el cantante en Lape Club Social y éste señaló que el actual novio de Wanda Nara habría tenido un comportamiento “mafioso” tras haberlo mandado a espiar. “¿Es verdad que Migueles te mandó a espiar? Ni en la cárcel se manejan esos códigos”, le preguntó el periodista.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

“¿Viste? ¡Re loco! Al final, la mafia se termina armando”, le contestó Elián Valenzuela mientars Szeta le consultaba si había confirmado que Migueles fue quien lo mandó a espiar. “No lo pude confirmar, pero sí es una actitud mafiosa y la cazamos”, le dijo L-Gante.

ASEGURAN QUE EL NOVIO DE WANDA NARA MANDÓ A ESPIAR A L-GANTE PARA VER SI SE SIGUE VIENDO CON LA CONDUCTORA

“Si fuera así, qué mejor sería que hablar conmigo. Mi intención es, si hay comunicación, es comunicarme, no estorbar. Yo siempre respeto a las parejas y le deseo lo mejor”, agregó Elián, que dijo desconocer si lo bajaron de MasterChef Celebrity debido a los celos del empresario.

A continuación, Martín Salwe mostró los mensajes que Migueles habría mantenido durante un período prolongado con una fan del músico. En los mensajes que fue mostrando el panelista se ve a Migueles desesperado por saber detalles de un posible encuentro entre el cantante y la mediática en Mar del Plata en momentos en que su relación estaba en jaque a raíz de los chats filtrados con Claudia Ciardone.

Fotos: Instagram (@lgante_keloke y @wanda_nara)

Por ahora, el empresario no realizó declaraciones públicas ni aclaraciones respecto del contenido de los chats ni sobre los fines de esa presunta investigación. En tanto, desde el entorno del cantante trascendió que L-Gante se mostró sorprendido ante la situación y que habría manifestado su incredulidad al enterarse de que estaba siendo investigado por Migueles, un empresario con vínculos en distintos sectores del ámbito empresarial y político.

