El nuevo escándalo de Wanda Nara con Mauro Icardi el miércoles por la noche, y más allá de los intercambios vía redes sociales, hasta ahora la conductora de MasterChef Celebrity no había hablado ante la prensa.

Por eso, este jueves Intrusos envió un móvil a los estudios que Telefe tiene en Martínez para encontrar a la figura del canal y obtener su palabra.

Sin embargo, esta vez Wanda tuvo una actitud desafiante: no solo que no bajó la ventanilla para hacer declaraciones, sino que además lanzó risas irónicas como señal de estar disfrutando de la polémica en la que se metió solita.

Wanda Nara y Martín Migueles.

Una vez más, Wanda Nara llegó en su camioneta acompañada por Martín Migueles, quien es su chofer personal pero no su pareja, según afirma.

Qué piensan en Telefe del nuevo escándalo de Wanda

Por otro lado, Marcela Tauro cuestionó al programa de cocina: “Cambió el formato de MasterChef, hizo el reality de Wanda”.

Al final, Daniel Ambrosino reveló el sentir de las autoridades del canal de las pelotas: “Lo que dicen desde Telefe es que le habían pedido que baje el perfil. Wanda había bajado el perfil estos últimos días, durante el fin de año, hasta ahora, y que con todo lo que pasó entre ayer y hoy, no están contentos”.