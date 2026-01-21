En medio del escándalo judicial que rodea a Martín Migueles, Wanda Nara decidió hablar y despejar rumores sobre su relación y la causa que lo involucra. En diálogo con Puro Show, la empresaria dejó en claro qué postura tomó ante la polémica legal.

Consultada sobre la investigación judicial en contra de Migueles y el inminente avance de la causa tras la feria judicial, la conductora fue directa: “Yo no hablo por la gente que conozco. Cada uno arregla sus problemas, yo arreglo mis situaciones”.

La mediática también se refirió a cómo vive el revuelo mediático y los comentarios en su entorno: “Imaginate los chistes obvios que hacen en mi familia y en mi entorno con algo tan grave como todo esto que a veces me toca de cerca”.

Sobre si le preocupa estar ligada a alguien investigado por la Justicia, Wanda fue tajante: “Yo siempre le creo a las personas las cosas que me dicen hasta que se demuestre lo contrario. Siempre creo en la palabra de todo el mundo”.

WANDA NARA REVELÓ CÓMO ES HOY SU RELACIÓN CON MARTÍN MIGUELES TRAS LA SEPARACIÓN

Wanda Nara no esquivó las preguntas sobre su vínculo con Martín Migueles y dejó en claro que, aunque se los vio juntos en el cumpleaños de una de sus hijas, no hay romance: “Ayer estaba con las nenas".

“Sí, muy buena onda. Amistad, todo bien”, insistió, y remarcó que la relación se basa en la confianza y el buen trato: “Tengo mucha confianza y una muy buena relación. Me gusta quedar así”.

