El desafío viral de publicar fotos de 2016 llevó a Wanda Nara a sumarse a la iniciativa, y como incluyó a Mauro Icardi entre sus recuerdos explotaron las especulaciones.

Es que la conductora de MasterChef Celebrity hizo un collage con pequeñas fotos instantáneas, posteó la imagen en Stories y de ahí que sus seguidores comenzaron a cuestionarla por ocultar la cara de Mauro Icardi de dos de las ocho postales.

La época coincide con el embarazo y nacimiento de la nena menor de Nara e Icardi.

Wanda Nara borró a Mauro Icardi.

Lo curioso es que además Wanda publicó varias fotos de ella con sus hijos, enfatizando siempre que estaba sola.

La verdadera intención de Wanda con Mauro Icardi

Tema de debate en La Mañana con Moria, en el programa además se cuidaron de blurear a los hijos de Wanda por temas legales.

Por eso, al final Nazarena Di Serio se preguntó si con esta actitud Wanda Nara “¿quiere dar el mote de mamá luchona?“.