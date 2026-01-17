Pochi de Gossipeame contó en Puro Show la propuesta que habría recibido Wanda Nara por su polémica frase de los 24 centímetros antes de su separación de Martín Migueles. “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”, había dicho la mediática en un posteo que luego se viralizó.

“A Wanda le habría llegado una propuesta para hacer una publicidad de una línea de shampoo de 24 centímetros, para un pote que sea de ese tamaño. O sea, que Wanda todo te lo comercializa, ya lo hizo con el maní”, reveló la panelista del programa de eltrece.

El posteo de Wanda Nara que dio que hablar (Foto: captura de X/@wanditanara)

El posteo por el que la conductora de Masterchef dio que hablar fue eliminado enseguida por ella misma ya que habría generado el enojo de su última pareja: “Fue el puntapié para que después Migueles se recontra caliente y reaccione de forma violenta con un cronista cuando se lo preguntaron”, comentaron en el piso.

CÓMO ERA EL VÍNCULO DE KENNYS PALACIOS CON MARTÍN MIGUELES

Consultado sobre su vínculo con Martín Migueles, Kennys Palacios contó en el programa de Pampito y Matías Vázquez: “Por lo poco que lo traté, sí, buena onda. He ido a comer dos veces a su casa asado, pero buena onda, no tengo absolutamente nada que decir”.

Sobre la foto del último fin de semana juntos en la pileta, el estilista dijo: “Bueno, capaz que están separados y tienen cosas que charlar todavía, uno se puede separar y el amor no termina de un día para el otro”, deslizó.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.