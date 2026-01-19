Rusherking le mintió en la cara a Wanda Nara en MasterChef Celebrity cuando la conductora le preguntó por sus tatuajes vinculados a historias de amor.

“¿Te tatuaste alguna vez algo por una chica?”, le consultó Wanda sin vueltas, y el cantante respondió de manera tajante: “No”.

Wanda Nara y Rusher en MasterChef (captura de Telefe)

Sin embargo, lo cierto es que durante su relación con María Becerra ambos se hicieron tatuajes complementarios como símbolo de su romance y de su fanatismo compartido por la serie Game of Thrones.

Más allá de esa omisión, Rusherking sí confirmó, aunque sin nombrarla expresamente, que la China Suárez se tatuó su boca en el antebrazo cuando estaban de novios.

Foto: web.

Qué dijo María Becerra sobre los tatuajes que se hicieron con Rusherking

En 2022, María Becerra visitó El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en la televisión española, y recordó con humor el gesto de amor que tuvo con Rusherking, incluso dejando una advertencia: “¡No hagan eso!”.

La cantante explicó el significado de la frase de Game of Thrones que lleva tatuada en el pecho: “Es una frase de amor, por eso me la tatué. Significa ‘eres mi sol y mis estrellas’. Me la tatué por quien en ese momento era mi novio”.

Además, contó que Rusherking se tatuó la respuesta de Khal Drogo a la declaración de Khaleesi: “‘Eres la luna de mi vida’”. Y cerró entre risas: “Menos mal que está en otro idioma”.