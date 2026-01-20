Wanda Nara volvió a encender las redes con una respuesta que no pasó desapercibida. A través de sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity habilitó la clásica cajita de preguntas y, ante la consulta directa “¿Te vas a casar de nuevo?”, no dudó en contestar con ironía y determinación.

“What? El 50 a nadie”, escribió primero, dejando en claro que no está dispuesta a volver a mezclar amor y contratos. Y fue por más: “Si me aman de verdad, ceremonia en la playa y juramos amor al viento”, remató, sellando su postura romántica, pero sin papeles.

La frase, con tono picante y sin medias tintas, dejó en evidencia que la empresaria (que se casó con Maxi López y Mauro Icardi) no contempla un tercer matrimonio bajo los formatos tradicionales. Para Wanda, el amor va por otro carril: lejos de lo legal y cerca de lo simbólico.

El mensaje llega en un contexto particular de su vida personal. Aunque confirmó su separación de Martín Migueles, en las últimas semanas se siguió mostrando junto a él, alimentando versiones y manteniendo la atención sobre su presente sentimental.

WANDA NARA VOLVIÓ A MOSTRARSE JUNTO A MARTÍN MIGUELES: ¿RECONCILIACIÓN CONFIRMADA?

Cuando parecía que la separación estaba confirmada, Wanda Nara volvió a quedar en el centro del escándalo tras volver a mostrarse junto a Martín Migueles, en una escena que reavivó con fuerza los rumores de reconciliación.

Las imágenes se vieron en Puro Show y muestran a Wanda llegando a los estudios de Telefe para grabar un nuevo programa de MasterChef Celebrity, el ciclo que conduce en el canal de las pelotas. Y lo llamativo fue que no llegó sola, sino que la empresaria arribó al lugar manejando, con Migueles como acompañante, y con sus hijas en el asiento trasero, en una clara postal de familia ensamblada.

“Podemos confirmar la información que Pochi recién daba: que no estaban separados, que estaban juntos”, remarcaron. Minutos antes, ya había llamado la atención una foto del fin de semana, en la que Wanda mostró a un hombre de espaldas haciendo un asado, imagen que muchos identificaron rápidamente como que se trataba de Migueles.

Si bien Wanda no hizo declaraciones, el cronista Wally intentó obtener alguna respuesta: “¿Hay reconciliación, Wanda? ¿O nunca hubo pelea?”, le indago. Pero ella optó por no detenerse y elegir el silencio.

“Ahí está Migueles, sosteniéndole la puerta como todo caballero”, cerraron, mientras se lo veía acompañarla hasta el interior del edificio, rumbo a los camarines del estudio donde Wanda graba el reality de cocina.

¿Reconciliación confirmada?