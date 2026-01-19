Cansada de las versiones que circulan a diario, Wanda Nara decidió salir a responder públicamente cada uno de los temas sobre los que se habla de su vida personal y profesional. Desde las supuestas multas millonarias de sus autos, el regreso de sus hijos desde Uruguay, su situación sentimental y su futuro laboral, la conductora fue contundente y aclaró todos los puntos en un posteo en la red social X.

Qué dijo Wanda Nara sobre las multas y su licencia de conducir

“No tengo multas. Vendí uno de mis autos y aún no tuve tiempo de hacer la transferencia. De mi lado no son las multas . Igual tengo 20 vehículos entre Italia y Argentina, voy a chequearlo con el contador . Es muy difícil saber de cuál de todos es la multa que me adjudican.

El descargo de Wanda Nara en X.

Con respecto a mi casa son multas viejas del terreno que ya actualizaron . Con respecto a mi licencia de conducir, la tengo por 10 años , no manejo porque tengo chofer . Los fines de semana SI me divierte manejar mis autos: saben que soy muy fierrera".

¿Qué pasa con Telefe?

“A los que les preocupa mi situación contractual, renové en el canal por muchos años , y mi sueldo es el sustento de mi familia.

Me queda un tiempito más grabando Masterchef ,y luego , este añoviajo para la TV Italiana, Cine , un programa para Netflix, y seguramente encuentre tiempo para el reality que tengo contrato y me quedó pendiente".

Wanda Nara en Masterchef (Foto: captura de Telefé).

La relación con Martín Migueles

“Para los que están preocupados por mi situación sentimental la definición es 'Estoy como quiero estar’".

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Instagram/@wanda_nara).

La casa de Punta del Este y el regreso de sus hijos

“Mis hijos no fueron desalojados de mi casa de verano , porque es de ellos y volveremos cada fin de semana que podamos.

Mis hijos volvieron en barco porque mis padres traían mis autos que estaban en Uruguay".