Cuando parecía que la separación estaba confirmada, Wanda Nara volvió a quedar en el centro del escándalo tras volver a mostrarse junto a Martín Migueles, en una escena que reavivó con fuerza los rumores de reconciliación.
Las imágenes se vieron en Puro Show y muestran a Wanda llegando a los estudios de Telefe para grabar un nuevo programa de MasterChef Celebrity, el ciclo que conduce en el canal de las pelotas. Y lo llamativo fue que no llegó sola, sino que la empresaria arribó al lugar manejando, con Migueles como acompañante, y con sus hijas en el asiento trasero, en una clara postal de familia ensamblada.
“Podemos confirmar la información que Pochi recién daba: que no estaban separados, que estaban juntos”, remarcaron. Minutos antes, ya había llamado la atención una foto del fin de semana, en la que Wanda mostró a un hombre de espaldas haciendo un asado, imagen que muchos identificaron rápidamente como que se trataba de Migueles.
Si bien Wanda no hizo declaraciones, el cronista Wally intentó obtener alguna respuesta: “¿Hay reconciliación, Wanda? ¿O nunca hubo pelea?”, le indago. Pero ella optó por no detenerse y elegir el silencio.
“Ahí está Migueles, sosteniéndole la puerta como todo caballero”, cerraron, mientras se lo veía acompañarla hasta el interior del edificio, rumbo a los camarines del estudio donde Wanda graba el reality de cocina.
¿Reconciliación confirmada?
“Podemos confirmar la información que Pochi recién daba: que no estaban separados, que estaban juntos”.
MAXI LÓPEZ HABLÓ DE LOS RUMORES DE RECONCILIACIÓN ENTRE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES: “NOSOTROS ESTAMOS...”
En medio de los rumores de reconciliación entre Wanda Nara y Martín Migueles, quien decidió dar su opinión fue nada menos que Maxi López. El exfutbolista y padre de los hijos mayores de la empresaria fue consultado en vivo en A la Barbarossa y dejó una respuesta que llamó la atención por su tono calmo y conciliador.
Con un poco de humor, Georgina Barbarossa introdujo el tema al aire: “¿Viste que Wanda volvió con Migueles? ¿Te avisó?”, le preguntó sin rodeos. A lo que Maxi contesó, sin vueltas: “Si Wanda está feliz, nosotros estamos todos felices”, aseguró, marcando su postura frente a la vida sentimental de su ex.
“Que haya armonía, que esté acompañada. A mí me encanta si es con él o con otro, que esté tranquila”, expresó, dejando en claro que no le interesa quién sea la pareja de Wanda, sino su bienestar.
Además, el exdelantero remarcó que ese equilibrio también se refleja en el día a día familiar: “Y eso está bueno también, lo veo en los chicos”, concluyó, subrayando que la estabilidad emocional de la madre impacta de manera positiva en sus hijos.