En medio de los rumores de reconciliación entre Wanda Nara y Martín Migueles, quien decidió dar su opinión fue nada menos que Maxi López. El exfutbolista y padre de los hijos mayores de la empresaria fue consultado en vivo en A la Barbarossa y dejó una respuesta que llamó la atención por su tono calmo y conciliador.

Con un poco de humor, Georgina Barbarossa introdujo el tema al aire: “¿Viste que Wanda volvió con Migueles? ¿Te avisó?”, le preguntó sin rodeos. A lo que Maxi contesó, sin vueltas: “Si Wanda está feliz, nosotros estamos todos felices”, aseguró, marcando su postura frente a la vida sentimental de su ex.

“Que haya armonía, que esté acompañada. A mí me encanta si es con él o con otro, que esté tranquila”, expresó, dejando en claro que no le interesa quién sea la pareja de Wanda, sino su bienestar.

Además, el exdelantero remarcó que ese equilibrio también se refleja en el día a día familiar: “Y eso está bueno también, lo veo en los chicos”, concluyó, subrayando que la estabilidad emocional de la madre impacta de manera positiva en sus hijos.

Yanina Latorre volvió a meterse en el escándalo que rodea a Wanda Nara y Martín Migueles con una publicación que no pasó desapercibida. Desde sus historias de Instagram, la conductora de Sálvese Quien Pueda compartió varias fotos que no pasaron desapercibidas.

En las imágenes difundidas se lo ve al empresario besando la panza de quien era su pareja años atrás, embarazada, en una escena íntima que, para Yanina, tira por la borda la versión que él sostiene: “Ahí lo tenés a Migueles dándole besos en la panza a la mamá del hijo”, escribió Yanina sobre la foto.

Acto seguido, apuntó directamente contra el relato que Migueles le habría dado a Wanda Nara: “Él dice que ella le metió el embarazo y que él no estaba de acuerdo. Qué tipo de mier... Migueles se veía muy feliz con la panza de la mujer, ¿no?”.

Según viene sosteniendo Latorre, Migueles le habría dicho a Wanda que el hijo fue algo impuesto y que su ex lo usa para sacarle dinero y que no lo deja ver al niño. Sin embargo, la imagen difundida muestra otra realidad, donde él aparece involucrado y cariñoso durante el embarazo.

Además, la presentadora también aseguró en sus redes que la pareja estuvo junta durante años y que el hijo habría sido buscado por ambos, contradiciendo por completo la versión que hoy Migueles estaría contando.

La publicación de esta foto provocó un verdadero impacto en las redes sociales, ya que deja expuesto un pasado que podría poner en jaque el vínculo actual del empresario con Wanda Nara, quien hasta ahora había intentado mantener distancia de los rumores.