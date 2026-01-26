La buena onda entre Maxi López y L-Gante quedó demostrada en la entrevista que compartieron en Olga. El cantante de cumbia 420 fue al programa que integra el exfutbolista y la camaradería fue una constante, pese a las filosas intervenciones telefónicas de Wanda Nara.

En Lape Club Social reaccionaron en vivo a la charla, y uno de los momentos más explosivos se dio cuando Wanda reveló cómo se refiere a Mauro Icardi puertas adentro, en plena guerra con el futbolista tras la separación.

L-Gante y Maxi López (captura de Olga, stream Sería Increíble)

WANDA NARA: “ESTARÍA BÁRBARO QUE SE UNAN CON VOLDEMORT”

Wanda habló sin filtros y con cierta ironía sobre sus ex, Maxi y L-Gante: “Los dos me conocen por igual. Y los dos tienen una cosa en común: que soy el amor de la vida de los dos”.

De inmediato, López lo negó e hizo un “cero” con la mano, dejando en claro que el amor de su vida es Daniela Christiansson, madre de sus hijos Elle y Lando.

En el mismo tono, Nara continuó: “Otra cosa que tienen es que los dos quedaron un poco despechados, pero después se les pasó”.

Filoso, L-Gante retrucó: “Si nosotros somos los despechados, ¿qué queda para los demás?”.

Sin nombrar directamente a Icardi, la conductora de MasterChef Celebrity lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Estaría bárbaro que se unan con Voldemort y hagan un trío, para las juntadas de los jueves”.

Desestimando la idea, el cantante respondió con humor: “Pasapalabra”. Maxi acompañó el sentimiento de Elián Valenzuela: “Paso”.

Desde el piso de Lape Club Social, Martín Salwe y Paula Varela coincidieron: “Lo dice por Icardi”.

Desde el vivo de Olga, Nati Jota sumó: “Por ahí en algún momento se suma Voldemort”.

“Por ahí puede ser”, respondió Maxi, para nada convencido. Y Wanda cerró: “Yo quisiera llevarme bien con todos”.

De esta manera, quedó expuesto cómo Wanda Nara ve actualmente a Mauro Icardi: Voldemort, el villano principal de la saga Harry Potter.