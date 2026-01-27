El lunes, L-Gante y Maxi López compartieron un momento desopilante en el streaming de Olga, donde la gran protagonista fue Wanda Nara. La empresaria se sumó por teléfono y el cruce entre los tres dejó perlitas, bromas y hasta una revelación inesperada sobre un regalo muy especial.

“¡Ay no! ¡Mi gente! ¿Qué hacen mis ex? ¿Se unen para destruirme?”, lanzó la conductora apenas entró en la charla, entre risas y complicidad. L-Gante y Maxi no se quedaron atrás: “No, para nada. Tenemos un plan”, retrucaron, alimentando el misterio y el juego.

En medio de las bromas, el exfutbolista fue al hueso y le preguntó a la mediática si era cierto que le había regalado una Ferrari a Elián: “¿Es verdad?“, y Wanda aclaró: “No, no le regalé nada, no soy tan generosa, me gusta que me hagan quedar así, pero no soy tan generosa”.

L-Gante y Maxi López en el streaming de Olga (Foto: captura de América).

Ahí fue cuando el músico sorprendió a todos y contó cuál fue el verdadero obsequio que recibió de la empresaria: “Mirá, hay algo que sí me sirvió mucho, que lo sigo usando y lo voy a seguir usando, mi herramienta de trabajo me la regaló ella, una compu”.

LA PROPUESTA DE WANDA NARA A MAXI LÓPEZ Y L-GANTE TRAS VERLOS JUNTOS EN UN STREAMING

Tras ver a Maxi López y L-Gante en un streaming juntos, Wanda Nara aprovechó para hacerles una propuesta que enloqueció a todos los presentes y hasta mencionó a Mauro Icardi.

Así, la charla no paró de sumar condimentos y fue allí cuando bromeó con la idea de armar un “grupo de los ex” y los stramers preguntaron si Mauro Icardi jugaría: “Ahora que Maxi está en Argentina, para mí tienen que juntarse los jueves, ¿Mauro juega?"; a lo que Wanda remató: ”Siempre van a ser familia".

