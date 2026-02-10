Wanda Nara volvió a escena y, fiel a su estilo, lo hizo sin medias tintas. En una charla explosiva con Guido Záffora en El Diario de Mariana, la empresaria arremetió con dureza contra Eugenia “la China” Suárez, y en el mismo combo también quedaron involucrados Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña.

El detonante fue el reciente cumpleaños de Magnolia, la hija que la actriz tuvo con el actor chileno, y los cuestionamientos en torno a la ausencia de las hijas de Wanda y Mauro Icardi. Lejos de esquivar la polémica, Wanda redobló la apuesta y fue letal.

“¿Por qué no le manda carta documento a Pampita, ya que ningún familiar fue? O al propio padre”, disparó Wanda, en clara alusión a Benjamín Vicuña, dejando en evidencia su enojo y cuestionando el foco de los reclamos.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Pero eso no fue todo. La empresaria también explicó por qué sus hijas no estuvieron presentes y fue categórica: “¿Con qué familiar de Mauro iban a estar? Los hermanos de sangre no fueron, imaginate mis hijas que no la sienten familia”, lanzó, sin vueltas.

En el tramo más duro de su descargo, Wanda elevó aún más el tono y dejó una frase que encendió las redes: “Mis hijas no la sienten y ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores”.

Como si faltara algo para avivar el fuego, Wanda cerró con un reclamo inesperado y explosivo: “Que ella deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza”, sentenció, con extrema dureza.

La polémica estalló en las redes sociales y no tardó en llegar a la televisión. Luego de que Eugenia “la China” Suárez fuera duramente criticada por modelar para su marca, Ivana Figueiras decidió enfrentar los cuestionamientos y fue tajante al explicar por qué volvió a elegirla como imagen, tres años después de la primera colaboración.

En una nota que brindó al programa A la tarde, la empresaria dejó en claro que su vínculo con la actriz es estrictamente laboral y cuestionó con dureza la liviandad con la que muchos opinan sobre la vida ajena.

“¿Por qué no lo voy a volver a hacer tres años después? Sería como encasillarla en un lugar en donde me parece que nadie está tan limpio para hablar con tanta liviandad de cosas”, lanzó Ivana, sin filtro.

Foto: Captura (América)

Además, Figueiras remarcó que su decisión pasa exclusivamente por el trabajo y no por la vida privada de la actriz: “Más allá de que la podés juzgar o no y que cada uno haga lo que quiera, porque tampoco me voy a poner la bandera. O sea, a ver, lo mío es trabajo, entonces yo no me meto en la vida privada”.

Sin embargo, lo que más la impactó fue el nivel de agresividad que se desató en redes sociales, especialmente entre mujeres: “A mí me sorprende la cantidad de odio. Esto más allá de lo de la China. O sea, como las mujeres, el odio que tienen”, reflexionó.

Visiblemente indignada, Ivana fue más allá y contó situaciones que la dejaron helada: “Hasta fotos de donde hay menores, ¿viste? Pero bueno, es también el odio que hay en la sociedad”, cerró, concreta.