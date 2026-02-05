El 4 de febrero pintaba ser un día inolvidable para Mauro Icardi. El delantero se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del Galatasaray, un logro que celebró con un llamativo posteo en redes sociales, donde también reapareció Martín Migueles para arruinarle el día.

Mientras el futbolista festejaba su récord en Turquía, Migueles, que sigue siendo pareja de Wanda Nara pese a sus escandalosos chats, irrumpió en la escena con un posteo que no pasó desapercibido. El empresario mostró en su Instagram un regalo muy especial que le hicieron las hijas de Wanda: un librito hecho a mano, lleno de recuerdos y mensajes de cariño.

En la foto que subió Migueles se ve el cuaderno artesanal con la dedicatoria: “Para Martín. ¿Cómo nos conocimos?”. Al final, las dos nenas firmaron y dejaron mensajes que derritieron a todos. “Te quiero mucho”, escribió la mayor. La más chica fue aún más emotiva: “Gracias por acompañarme en muchas cosas. Te quiero muchísimo”.

Así es el cuadernito que le regalaron a Martín Migueles en casa de Wanda Nara (Foto: Instagram @martin_migueles)

MIENTRAS ICARDI CELEBRABA SU RÉCORD, MIGUELES LE ARRUINÓ EL DÍA CON UN POSTEO EXPLOSIVO

“Un libro de recuerdos, qué linda sorpresa. Gracias chicas, las amo”, escribió Migueles en su historia de Instagram, dejando en claro el vínculo que construyó con las hijas de Wanda Nara, cuya mano se veía detrás de este posteo según los usuarios de las rede sociales.

Así es el cuadernito que le regalaron a Martín Migueles en casa de Wanda Nara (Foto: Instagram @martin_migueles)

El gesto de Migueles llamó la atención porque llegó justo después de que Icardi le dedicara su récord a sus hijas y expresara cuánto las extraña. “Gracias infinitas a mis dos hijas por acompañarme en mis primeros años cada partido alentándome y, hoy, por circunstancias de la vida a la distancia, pero siempre presentes”, publicó el delantero, que sueña con reencontrarse con ellas en Argentina si el Galatasaray le da permiso para viajar.

Las hijas de Wanda Nara también le hicieron regalos similares a L-Gante (Foto: Instagram @lgante_keloke)

La coincidencia no pasó inadvertida, sobre todo porque hace tiempo que Migueles no aparecía en redes tras la crisis de los chats con Claudia Ciardone, y porque Icardi ya había iniciado una denuncia tras ver un video de él cerca de su hija mayor. Por eso, el posteo generó revuelo y muchos se preguntaron si fue casualidad o una respuesta indirecta al futbolista.

