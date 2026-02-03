Wanda Nara sigue adelante con sus acciones para incomodar a Mauro Icardi tras recordarle que debe varias cuotas alimentarias de sus hijas, pese a que en su última visita a Argentina pagó la cantidad mínima para que la Justicia lo autorice a salir del país.

Este martes, además de hablar abiertamente sobre la mudanza que el futbolista quiere emprender a Estambul “junto a sus hijas y a la que fue su amante”, la conductora fue más allá y fijó en su perfil de Instagram una galería de fotos que había publicado en octubre de 2023, cuando se había establecido en ese país.

En las fotos, se puede ver a Wanda y a una de sus hijas ataviada con vestidos propios de Turquía, en un gesto desafiante a Mauro Icardi, que prohibió a través de la Justicia publicar o mencionar a las dos criaturas. “Quiero mi novela turca Telefe”, se puede leer en la publicación.

La galería de fotos en Turqupia que Wanda Nara fijó en su perfil (Foto: Instagram @wanda_nara)

Leé más:

Explosivo: Wanda Nara cruzó a Mauro Icardi por querer mudarse a Estambul con las nenas y su antigua “amante”

LA REACCIÓN DE WANDA NARA EN LAS REDES SOCIALES TRAS RECLAMARLE A MAURO ICARDI QUE PAGUE LA DEUDA ALIMENTARIA

El gesto de Wanda resultó por lo menos llamativo, por lo que Ciudad Magazine se puso en contacto con la mediática para saber la causa real de la fijación de esta galería de fotos en su perfil con el objeto de resaltar estas fotos llenas de melancolía por el pasado en común con el futbolista.

El perfil de Wanda Nara con la foto de Turquía fijada (Foto: Instagram @wanda_nara)

La respuesta de Wanda no se hizo esperar, y si bien no contestó el chat, sí retiró “el alfiler” y la galería volvió a su lugar cronológico original en el historial de las publicaciones, ubicándose en el 10 de agosto de 2023, cuando recién llegaban con Mauro Icardi al Galatasaray.

El perfil de Wanda Nara ya sin la foto de Turquía fijada (Foto: Instagram @wanda_nara) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

De esta manera, Wanda emprendió otra de sus estrategias de redes sociales con el solo objeto de llamar la atención de su ex, que por otra parte se negó a aparecer en todas y cada una de las entrevistas que la China Suárez brindó este lunes para los ciclos de eltrece a raíz del estreno de La Hija del Fuego.

Leé más:

Wanda Nara le advirtió a Mauro Icardi que rematará lo que más quiere la China Suárez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.