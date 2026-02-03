Wanda Nara volvió a encender la polémica y esta vez no dejó lugar a dudas. En una nota que dio a El Diario de Mariana, la empresaria acusó nuevamente a la Eugenia “la China Suárez” de haber sido la amante de Mauro Icardi y la señaló como el verdadero origen del conflicto familiar que aún sigue en disputa judicial.

Sin rodeos, Wanda fue contundente al explicar por qué, según ella, la situación de Icardi con las dos hijas que tienen en común nunca pudo resolverse: “Yo creo que el único conflicto es ese, no hay otro conflicto”, afirmó, en referencia a la cuota alimentaria que debe pagar el futbolista.

Además, Wanda apuntó contra el pedido de restitución internacional de sus hijas, al que calificó de absurdo: “Después, bueno, está el conflicto que está en el aire de la famosa restitución, que no tiene ni pies ni cabeza”, lanzó, visiblemente molesta.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

En ese contexto, la empresaria cuestionó duramente que se defienda la idea de que las nenas se muden a Turquía: “También que dos mujeres defiendan a un papá que se quiere llevar a Estambul a vivir a dos niñas con la que fue el amante”, dijo, sin filtro, en referencia a las abogadas de Icardi.

“Mis hijas ya lo expresaron en un montón de situaciones que no quieren vivir en ese país”, siguió. Y cerró, sin vueltas: “Sí quieren ver a su papá, tienen comunicación todos los días, siempre la tuvieron”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

CHINA SUÁREZ HABLÓ POR PRIMERA VEZ DEL FUERTE POSTEO DE WANDA NARA EN EL QUE LA LLAMÓ “ZORRA”

Después de años de silencio, Eugenia “la China” Suárez habló como nunca antes del episodio que marcó un antes y un después en su vida pública: el tuit que le dedicó Wanda Nara en 2021 y que la señaló con una frase que quedó grabada en la memoria del espectáculo argentino: “otra familia que te cargaste por zorra”.

En La Mañana con Moria, la actriz aceptó hacer una retrospectiva y contó cómo atravesó ese momento, lejos del foco que estuvo puesto casi exclusivamente en el matrimonio de Wanda y Mauro Icardi y ella había quedado como la tercera en discordia: “Por algo estamos con abogados y hubo juicios y todo, que hasta hoy en día siguen”, aseguró, dejando en claro que las consecuencias no fueron solo mediáticas.

La China explicó que, mientras todo sucedía, intentó seguir adelante: “Yo seguía trabajando, seguía haciendo mi vida y nada, y el tiempo pasó. Pero sí: puse abogados y le hice juicio a quien se lo tenía que hacer”, relató.

Foto: Captura (eltrece)

Por último, ante la consulta directa sobre si perdió trabajos a raíz de ese conflicto, la entrevistada cerró, contundente: “Sí, hubo una o dos marcas. Y eso también está en el juicio”.