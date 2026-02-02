El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo round. La conductora de MasterChef Celebrity volvió a exigir en la Justicia que el futbolista pague la deuda de alimentos provisorios para sus hijas, una pelea que ya lleva más de un año y que, lejos de calmarse, se intensificó.

Durante las fiestas, cuando Icardi regresó a la Argentina para reencontrarse con sus hijas, el delantero del Galatasaray quedó registrado como deudor alimentario y no podía salir del país si no regularizaba la situación.

Finalmente, pagó cuatro cuotas a partir de noviembre de 2024, lo que le permitió volver a Turquía. Pero, según el entorno de Wanda, nunca más volvió a pagar.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Los abogados de Wanda Nara preparan nuevas acciones

El martes, el periodista Guido Záffora reveló en DDM que los nuevos abogados de Wanda, Yamil Castro Bianchi y Ana Rosenfeld (quien regresó a su equipo legal), aseguran que Icardi sigue sin cumplir con la cuota alimentaria.

Ana Rosenfeld volvió a representar legalmente a Wanda Nara.

“Mauro Icardi sigue sin pagar alimentos”, sostuvo Záffora, y agregó que la conductora “lo tiene entre ceja y ceja” y que sus letrados van a accionar en la Justicia.

Aunque Wanda y Mauro están separados, todavía no firmaron el divorcio ni tienen una cuota alimentaria fija y oficial. Por ahora, solo rige una suma provisoria.

Cuánto reclama Wanda Nara y qué dice la Justicia

El tribunal consideró que Wanda también tiene ingresos propios por su contrato con Telefe. Foto: Captura (Telefe)

Hasta el momento, la abogada Ana Rosenfeld logró que se fijara una suma de alimentos provisorios. Wanda Nara pidió que sea el 5% de los ingresos de Icardi, pero la Justicia lo bajó al 3%, lo que equivale a unos 30 mil dólares. El tribunal consideró que Wanda también tiene ingresos propios por su contrato con Telefe.

La cuota alimentaria definitiva se establecerá en el proceso de divorcio, cuando ambos presenten sus ingresos y la Justicia determine el monto final.

Según anunció el propio Icardi, el divorcio saldrá en marzo en Milán.