La deuda que Mauro Icardi mantendría en concepto de alimentos con las hijas que tuvo con Wanda Nara ascendería a unos 600.000 dólares, según afirmó la conductora, quien además adelantó que hará que su exmarido le de varios millones de dólares.

“Seguro que vayamos por el remate de la casa de los sueños”, afirmó en la conductora de MasterChef Celebrity.

El cambio de estrategia se da con el regreso de Ana Rosenfeld como su abogada, y más allá de la casa de la isla de Nordelta advirtió: “O por lo que tenga que hacer para cobrar los alimentos”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Como si fuera poco, Wanda admitió que reclamará una compensación económica por sus años junto a Mauro.

Por qué Wanda reclamaría varios millones de dólares a Icardi

“En Italia ya pidieron (la compensación económica) y está establecida por los años que él no me permitió trabajar. Pero es normal, es también lo que seguramente le pida a su actual pareja si el día de mañana se separan y demuestra que él no la dejó trabajar más”, precisó sobre el juicio de divorcio.

La China Suárez mostró cómo fue la Navidad con Mauro Icardi y sus hijos en la Casa de los Sueños (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Al final, Wanda Nara detalló cómo determinarán la fortuna en dólares que pretende recibir de Mauro Icardi a través de un fallo judicial: “Evalúan el patrimonio mío inicial, hacen una evaluación de patrimonio y ahí exactamente determinan el monto. Así como dicen que yo acá no presenté mis balances, en Italia está todo presentado, que es donde la justicia estaba avanzando”.