El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un capítulo inesperado y explosivo, pero esta vez con los periodistas en el centro de la tormenta. En medio de la pelea judicial por alimentos, la mediática desató la furia de Ángel de Brito al acusar a colegas de estar “ensobrados”, una frase que generó indignación en el ambiente y provocó un descargo feroz en LAM.

Todo arrancó en el programa DDM, cuando Wanda mantuvo un tenso cruce con Guido Záffora y, en plena discusión sobre la causa por violencia de género, esquivó una pregunta sobre sus hijas y disparó: “Que le pregunte a las abogadas de Mauro, que supongo que le darán un pedazo de la torta que le sacan a Mauro y a las nenas por todo lo que él habla en contra de una mujer y de mis hijas”.

Horas después, Ángel de Brito recogió el guante y no se guardó nada: “Lo acusó a Guido Záffora de cobrar sobres. No sé qué fantasía tienen”, lanzó, visiblemente molesto por la generalización y el tono de Wanda.

EL BRUTAL DESCARGO DE ÁNGEL DE BRITO CONTRA LA CHINA SUÁREZ Y WANDA NARA: LAS TILDÓ DE “CARADURAS” Y “MUERTAS DE HAMBRE”

El conductor de LAM fue por más y marcó contradicciones en el discurso de Wanda: “No habla de Nicolás Payarola, pero sí de todo el mundo. Caradura”, dijo, en referencia a su exabogado, actualmente detenido, a quien la mediática evita mencionar desde que se conoció su detención.

Pero el descargo no terminó ahí. De Brito amplió la crítica y sumó a la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, quien también había hablado de periodistas “ensobrados” en otras oportunidades. “No sé cuál es la más caradura de las dos, si Wanda o la China. Creo que sé, pero…”, ironizó, dejando la frase picante en el aire.

Con dureza, De Brito cerró su postura: “Las dos acusan a otros de que cobran sobres. Si son dos muertas de hambre que siempre viven de otros”. El conductor remató con ironía: “La verdad es que tenemos paciencia, porque escuchar a Wanda Nara y la China Suárez como si fueran dos diosas del Olimpo…”.

