Wanda Nara regresó de su luna de miel con Martín Migueles en plena Semana Santa y, pese a que ignoró completamente las preguntas de Puro Show, se pudo ver en la nota que trajo de su viaje nada menos que 18 valijas.

Un desfile de empleados del Aeropuerto de Ezeiza llegó a la salida empujando varios carros que el cronista del ciclo de espectáculos de eltrece enumeró, sorprendido por lo que veía. “Llegó mi amiga con 17 alijas y tres de ellas son para los ex MasterChef”, bromeó Susana Roccasalvo en Implacables.

“Tengo la palabra de Wanda Nara, por se especulaba que en esas valijas había traído todo lo que le quedó en Turquía, en la casa de Mauro Icardi”, señaló Naiara Vecchio, que contó que la mediática le negó que esto fuera cierto.

Wanda Nara y Martín Migueles regresaron al país con 18 valijas.

“Me dice ‘Lo de Turquía no me lo devolvió aún. Traje regalos y cosas mías”, dijo Naiara, y agregó: “se compró carteras, también muchos regalos para sus hijos”. “Me dijo ‘La mudanza, Mauro me envió por fotos que la tiene embalada en Turquía, pero se la pedí muchas veces y todavía no me la mandó’ así que ya lo doy por perdido”, leyó la panelista.

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“Me respondió el viernes y me contó que hay muchos regalos que le pidieron sus hijos e hijas”, contó Vecchio. “Apenas llegó hizo la publicidad de una marca y, a su vez, empieza la ficción vertical conMaxi López que se va a llamar Triángulo Amoroso y luego va a hacer la película en Uruguay para Telefe”, reveló la periodista, mientras Fabiana Araujo revelaba que el exceso de equipaje le costó a Wanda 1500 dólares.

Asimismo, Vecchio reveló que Wanda Nara va a comenzar en breve el casting para el nuevo MasterChef Celebrity. Al respecto, su compañero, Nacho Rodríguez, agregó que la próxima edición de MasterChef Celebrity adelantará sus grabaciones.

Wanda Nara sorprendió con un inesperado anuncio en Instagram (captura de Instagram)

“Será aproximadamente para septiembre u octubre porque antes estará Popstars, que todavía están viendo quién conducirá ese programa, pero ya la adelantaron a Wanda que va a comenzar antes ese programa y que deberá estar preparada para esa fecha”, señaló Rodríguez.

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