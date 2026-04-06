Luego de un 2025 marcado por el trabajo y múltiples compromisos, Wanda Nara armó las valijas y emprendió un viaje inolvidable por distintos puntos del mundo.

Wanda Nara mostró su impactante tour por el mundo (Foto de Instagram)

ASÍ FUERON LAS MEGA VACACIONES DE WANDA NARA: “TOUR”

La conductora disfrutó de unas vacaciones paradisíacas que incluyeron destinos icónicos de Europa y Asia, como Italia, Francia, España, Japón, China y las Islas Maldivas, donde combinó turismo, relax y experiencias culturales.

Wanda Nara mostró su impactante tour por el mundo (Foto de Instagram)

Wanda Nara mostró su impactante tour por el mundo (Foto de Instagram)

Wanda Nara mostró su impactante tour por el mundo (Foto de Instagram)

Wanda Nara mostró su impactante tour por el mundo (Foto de Instagram)

Wanda Nara mostró su impactante tour por el mundo (Foto de Instagram)

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Wanda Nara mostró su impactante tour por el mundo (Foto de Instagram)

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Wanda Nara mostró su impactante tour por el mundo (Foto de Instagram)

Wanda Nara mostró su impactante tour por el mundo (Foto de Instagram)

Wanda Nara mostró su impactante tour por el mundo (Foto de Instagram)

Wanda Nara mostró su impactante tour por el mundo (Foto de Instagram)

Wanda no estuvo sola en esta aventura: viajó junto a su novio, Martín Migueles, con quien recorrió ciudades emblemáticas, descubrió nuevas culturas y vivió momentos que no dudó en compartir con sus seguidores.

Muy activa en redes sociales, la empresaria publicó en Instagram un álbum de fotos que tituló “tour”, en clara alusión al impresionante itinerario que llevó adelante.

En las imágenes se la puede ver disfrutando de paisajes únicos, propuestas gastronómicas y postales de lujo.

Según una llamativa publicación de los enamorados, Wanda y Martín habría regresado a la Argentina a comienzos de abril comprometida.

Wanda Nara mostró su impactante tour por el mundo (Foto de Instagram)

De esta manera, Wanda Nara vuelve al país renovada y lista para retomar sus compromisos profesionales, tras un recorrido que dejó en evidencia su pasión por viajar y compartir cada experiencia con su público.