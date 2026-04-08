Wanda Nara volvió a sacudir las redes al confirmar que hizo más fotos para OnlyFans, la plataforma para adultos, y lo hizo con una imagen súper sugestiva que no pasó desapercibida.
Desde sus historias de Instagram, la conductora adelantó que realizó una producción de fotos muy sensual e invitó a sus seguidores a ingresar al link para ver el contenido completo.
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Así Wanda Nara contó que hizo fotos para OnlyFans
“Hice fotos”, escribió Wanda junto a una postal en la que se la ve recostada al sol, con una bikini diminuta y una pose provocadora, dejando en claro el tono del material que ofrece en su nuevo perfil.
En su descripción dentro de la plataforma, la empresaria no se guardó nada y se presentó con un mensaje contundente: “No sigo tendencias, las creo. Vos mirás. Yo decido. Bienvenido al lado caro del deseo”, marcando el estilo audaz con el que encara esta nueva etapa.
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Qué es OnlyFans
OnlyFans es una plataforma de suscripción donde los creadores de contenido pueden compartir material exclusivo para sus seguidores a cambio de un pago mensual.
Si bien se popularizó por el contenido para adultos, también es utilizada por influencers, artistas y celebridades para ofrecer material premium.
En el caso de Wanda, el acceso a su perfil tiene un valor promocional cercano a los 3,50 dólares por 30 días (con descuentos temporales), mientras que el precio regular ronda los 9,99 dólares mensuales.
Con esta movida, Wanda apuesta a un formato directo con sus fans, sin intermediarios, y promete mostrarse “más sensual que nunca”, generando expectativa y, claro, también polémica.