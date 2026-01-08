Griselda Siciliani habló en La Mañana con Moria sobre la infidelidad de Luciano Castro con una danesa de 28 años durante su estadía en Madrid. La protagonista de Envidiosa confesó qué le pasó cuando escuchó los audios del actor hablando como un español.

“Preferiría no haberlo escuchado, me pareció hasta gracioso porque ahora no paro de decirle a Luciano: ‘Buen día guapa’. Ese audio tiene un nivel de meme... ¡No puedo parar de decir ‘Buen día, guapa’! Estoy obsesionada“, dijo Griselda entre risas.

Griselda Siciliani habló en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

“¿Pensas que la exposición de los audios y chats que es un trabajo de la prensa o que es algo mala leche?“, indagó Moria Casán entonces y la artista argentina dijo: “No, no sé cómo funciona la prensa, pero pienso que si yo fuese una periodista de espectáculos y me llega ese audio con ese nivel de meme se me queman las manos, es muy genial el audio”.

GRISELDA SICILIANI REVELÓ CÓMO FUE LA CHARLA CON LUCIANO CASTRO TRAS LA FILTRACIÓN DE DE INFIDELIDAD

En el ida y vuelta con Moria Casán en eltrece, Griselda Siciliani contó cómo fue la charla con Luciano Castro tras la filtración de su infidelidad: “Le pregunté: ‘¿Y esto? ¿Es cierto?’. Y me responde: ‘Si, es cierto’" .

Y continuó: ”Le dije: ‘Uy no, ¡boludo! Esto va a ser un quilombo’“. Luego reveló que se enteró de la infidelidad con una noticia que le salió en las redes sociales que decía: “Se filtró un audio de Luciano Castro”.

