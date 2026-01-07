El 2026 arrancó con un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo: la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani en España. Y, en medio del debate sobre este tema, Flor Vigna -ex del actor- dio que hablar con su sugestivo posteo.

Lejos de nombrarlo directamente, la cantante eligió la vía más picante: una historia de Instagram cargada de mensaje: “Lo peor del infiel no es perderlo. Es perder la confianza en vos, en el amor, y en otros”, escribió, dejando una frase que muchos interpretaron como una clara alusión al escándalo que rodea a Castro.

Pero el detalle no fue menor: Flor acompañó esas palabras con su canción junto a El Villano, “Te Juro”, un tema que habla explícitamente de una traición amorosa. La letra cuenta la historia de un hombre que engaña a su pareja con su mejor amiga, un paralelismo que no pasó inadvertido para nadie y que hizo estallar las redes.

El trasfondo vuelve aún más potente el posteo. Flor Vigna estuvo en pareja con Luciano Castro durante dos años y, tras la ruptura, reveló que él la había engañado justamente con Griselda Siciliani.

GRISELDA SICILIANI ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LOS RUMORES DE INFIDELIDAD DE LUCIANO CASTRO

La bomba explotó en Puro Show y sacudió al mundo del espectáculo: Fernanda Iglesias expuso una supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una mujer danesa, quien incluso salió a dar su versión del vínculo. En medio del revuelo mediático, todas las miradas se posaron en la pareja del actor que hasta ese momento se mantenía en absoluto silencio.

La encargada de revelar qué estaba pasando puertas adentro fue Paula Varela en Intrusos. La panelista decidió escribirle directamente a la actriz y compartió al aire la respuesta que recibió, tan inesperada como contundente: “Está todo re bien, Pau. Gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos”, leyó, dejando en claro que, al menos para ellos, el escándalo no había hecho mella en la relación.

A partir de ese mensaje, Varela interpretó la situación con una frase que calmó las aguas: “O sea, que para ellos si es que fue tema o lo hablaron, pasó porque están re bien”, deslizó, sugiriendo que cualquier conflicto habría quedado atrás.

Sin embargo, no todos coincidieron con esa lectura. Natalie Weber aportó una mirada más estratégica sobre la actitud de Siciliani: “No me sorprende la actitud de Griselda, ella es así. Para mí está negando esto para que no se haga más grande, le baja la espuma”, analizó, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que la actriz estuviera intentando desactivar el escándalo.

Lejos de dar marcha atrás, Paula Varela defendió la palabra de la protagonista de Envidiosa y volvió a bancarla al aire: “Yo le creo. A Griselda no le gusta hablar de sus cosas privadas”, reforzó, dejando en claro que, según su percepción y el contacto directo que tuvo con ella, la pareja sigue firme pese a los rumores.