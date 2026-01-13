En medio del escándalo que rodea a Luciano Castro tras conocerse su infidelidad a Griselda Siciliani durante un viaje a España, Fernanda Iglesias deslizó en Puro Show que el actor habría mantenido un romance oculto con Tamara Bella.
“Esta parte cortala”, le dijo Tamara al notero de SQP al advertir que habló de más, pese a que negó haber tenido un affaire con Castro, Bella no negó que él haya intentado seducirla.
-¿De dónde se conocen con Luciano Castro?
-Nos conocemos. También conozco a Sabri y a todos los papás del colegio. Nuestros hijos van ahí.
-¿Él llegó a intentar algo?
-Jamás estaría con alguien que esté de novio. Jamás haría lo que no me gusta que me hagan.
-Me decís que vos jamás, pero no me negás que él lo haya intentado.
-Yo tengo buena onda con él. Tampoco voy a hablar mal. Tengo muy buena relación con los papás del cole. Yo estaba soltera, hace un montón que me divorcié. Vengo de una relación recontra difícil, así que jamás me metería de nuevo en algo complicado.
-Pero vos decís “yo estaba soltera”. ¿En qué momento?
-No, lo que quise decir es que estoy soltera. No… nada. Bueno, no sé. ¡Cortame! Cortame, cortame. Vos me tirás de la lengua y…
-No, para saber…
-Si alguna vez alguien intentó algo conmigo, no tengo que dar explicaciones. Desde que me divorcié estoy soltera. Tatiana no soy…
-También tenemos data de que se los vio juntos en un gimnasio.
-Pasa que Pilar es muy chico. Nos cruzamos todos en todos lados. Sí, empecé a entrenar el año pasado y me lo he cruzado.
-¿Es una persona seductora? ¿Un conquistador nato?
-No sé cómo es él. Sí, es un tipo canchero, pero de ahí a que las mujeres que están cerca tengan que estar con él porque es canchero… yo no.
-¿Luciano recibió algún “no” de tu parte?
-Yo no estuve con Luciano Castro. Tampoco soy tercera ni nada de lo que se dice.