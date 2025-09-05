Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la escena tras referirse a las declaraciones de Griselda Siciliani, quien en los últimos días había opinado sobre el dolor que le causó su relación con Luciano Castro. Con sinceridad y sin vueltas, la cantante compartió cómo vivió esas palabras.

“¿Te sorprendieron las declaraciones de Griselda?“, le consultaron. A lo que Flor se sinceró ante las cámaras: “Lo sentí genuino. Y me encantó que sea de una artista muy grosa, porque una cosa no quita a la otra. A mí me gusta ella como artista”.

“Incluso lo hizo delante de Luciano, ¿viste? Como que yo digo, wow, qué ovarios. Banco que una mujer defienda a otra pese a las situaciones. Yo trato de verlo de una forma espiritual para sanarlo. Y digo, bueno, (Luciano) es la persona que me tenía que cruzar para aprender todo lo que aprendí con esa persona”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

En un tramo más íntimo de la charla, Flor habló de las “red flags” (“banderas rojas”) que hoy reconoce en sus relaciones: “Uno a veces se abandona”, remarcó.

Y cerró: “Porque quedás tan encandilada cuando aparece alguien... El narcisista sabe encandilarte, sabe qué decirte para que vos seas el amor más grande de su vida. Y de repente proyectás hijos y proyectos, y se te cae la nada. Entonces es como... que no te estafen”.

EL MAL MOMENTO QUE VIVIÓ FLOR VIGNA EN UN PROGRAMA DE STREAMING: POR QUÉ TERMINÓ LLORANDO EN VIVO

Flor Vigna volvió a estar en el centro de la escena y esta vez no por una coreografía ni por una nueva canción, sino por un quiebre en vivo que sorprendió a todos.

Invitada al streaming Patria y Familia, la artista se mostró frágil, emocionada y hasta confesó que llegó a consultar con la inteligencia artificial si debía abandonar su carrera: “Digo todo lo que pienso, pero omito la mala palabra y el dolor”, comenzó diciendo, tal como se pudo ver en Sálvese Quien Pueda.

“Prefiero la pasión ponerla en algo artístico y a lo sumo te lo cuento desde un lado blanco”, agregó, en clara referencia a la polémica letra de su último lanzamiento “Apunta y Dispara”, donde -sin nombrarla- tiró indirectas a Griselda Siciliani, la actual pareja de su ex, Luciano Castro.

Foto: Captura (América)

Entre lágrimas, Vigna admitió la presión que siente por la exposición: “No puedo estar paralizada y tener miedo porque ya lo hice esto de no contar todo lo que me pasa para que no venga el notero de LAM”.

Flor Vigna: “Hay cosas que entendí que no las quiero exponer porque son traumas míos de cosas que me pasaron”.

“Ni en pedo me victimizo. Pero es como decir ‘simplemente no quiero contar mi historia ahí’. La quiero contar en Youtube haciendo un videoclip”, agregó, con la voz quebrada.

Y cerró, a flor de piel: “Hace 10 años que me dedico a lo artístico, pero hace 3 decidí ser productora porque en un momento me peleé con la exposición. Hace poco lo hablé con el chat GPT y le dije: ‘¿Será que no me gusta más cantar, bailar?’. Y me respondió: ‘No, tranqui, es la industria, es la presión’. Hay cosas que entendí que no las quiero exponer porque son traumas míos de cosas que me pasaron”.