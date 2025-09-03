Flor Vigna lanzó “Apunta y Dispara”, junto al productor Omar Varela, y la letra es tan potente como el sonido de la explosiva canción.

La letra transmite una contundente declaración de resiliencia emocional y fortaleza personal, tras ataques, críticas o jugadas desleales.

Una de las frases más polémicas de la canción es “no me llevo bien con Tatianas”, término con el que se había referido a Griselda Siciliani, la actual novia de su ex Luciano Castro.

“Se hace la amiga y después se quiere garch... a tu novio, es raro”, había dicho en su paso por el stream de Martín Cirio, creador del mote.

La Faraona dio vida a “Tatiana” inspirado en la China Suárez, y el término se volvió sinónimo de aquellas mujeres que se interesan en hombres comprometidos, incluso siendo amigas o conocidas de sus parejas, hasta terminar conquistándolos. Un sobrenombre polémico que Flor usó con humor e ironía para promocionar su lanzamiento.

Foto: Instagram de Flor Vigna.

QUÉ DICE LA LETRA DE “APUNTA Y DISPARA”, DE FLOR VIGNA

Apunta Dispara

Apunta Dispara

A mí no me pegan tus balas

Apunta Dispara

Apunta Dispara

Ni con bomberos me apagan

No tengo miedo enfrentarme al dolor,

No tengo miedo de gritar, por lo que soy

No tengo miedo de crecer bajo presión,

No tengo miedo mientras siga el corazón

Apunta Dispara

De frente que sea en la cara

Apunta Dispara

Ni con bomberos me apagan

No me llevo bien con Tatianas

No tengo miedo enfrentarme al dolor,

No tengo miedo de gritar, por lo que soy

No tengo miedo de crecer bajo presión,

No tengo miedo mientras siga el corazón

Apunta Dispara

De frente que sea en la cara

Apunta Dispara

De frente que sea en la cara

Apunta Dispara

Ni con bomberos me apagan.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.