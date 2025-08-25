Luego de las fuertes declaraciones que hizo Flor Vigna asegurando que vivió “un infierno” cuando estaba de novia con Luciano Castro, Griselda Siciliani sorprendió al referirse a este tema con su pareja a su lado.

“Si una mujer dice que vivió un infierno, respetemos lo que dice. Seguramente lo vivió. Esa es mi opinión”, lanzó Griselda, ante la atenta mirada de Luciano, en una nota que dio a Intrusos, el programa que conduce Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por América.

Por su parte, Castro se mostró incómodo con la situación y prefirió mantenerse al margen: “No hablo de la intimidad de nadie, ni de la mía ni de otras personas”, lanzó. Y cerró, tajante con su postura: “Cada uno puede decir lo que quiere, pero a mí no me gusta que se metan con Gri ni con nadie que yo quiero”.

Foto: Captura (América)

FLOR VIGNA EXPLOTÓ CONTRA GRISELDA SICILIANI Y DESTROZÓ A LUCIANO CASTRO: “ESTÁ RE LOCO”

Flor Vigna rompió el silencio y lo hizo a pura sinceridad. En una nota que dio a Puro Show, la cantante habló como nunca de su pasado con Luciano Castro y reveló cómo vivió la separación, con declaraciones que dejaron a todos impactados.

“Si bien me hicieron altas maldades y pasó de todo, si las cuento termino victimizándome y dándole de vuelta al chisme. Hubo muy malos comportamientos”, expresó Flor, al ser consultada por los momentos más difíciles que atravesó.

“Viví un recontra re infierno, que me encantaría contar todo lo que me pasó, pero sé que no está bueno porque si no van a hablar de esto todo el tiempo. No voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal”, agregó, sin vueltas, en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

Asimismo, Flor sorprendió al hablar de la última comunicación que tuvo con su ex: “Me llamó cuando estaba en España. Está re loco”, lanzó. Y cerró, picante: “La conversación fue en buenos términos porque yo siempre tengo buenos términos. Pero está loco, ayúdenlo”.