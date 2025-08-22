En una entrevista con Intrusos, Sabrina Rojas fue consultada por las últimas declaraciones de Flor Vigna sobre Luciano Castro y fue contundente con su respuesta.

“¿Escuchaste lo que dijo Flor Vigna que Luciano está loco y hay que ayudarlo?”, le preguntó la cronista a la conductora de Pasó en América, quien contestó: “No voy a hablar de eso”.

“Una reflexión de cómo nosotros reaccionamos ante la infidelidad de un hombre y ante la infidelidad de una mujer”, siguió la movilera y la actriz expresó: “Siempre salimos a buscar a la cornuda, para ver cómo está, cómo se siente y el hombre anda por ahí. A mí, por ejemplo, me preguntan con otra intención que le preguntan tal vez a mi exmarido”.

Sabrina Rojas habló en Intrusos (Foto: captura de América).

“¿Será que Luciano mete miedo?”, repreguntó la periodista y ella remarcó: “No lo sé, pero es una cosa que tiene que ver con el machismo. Siempre somos nosotras las locas y la historia no es así. Cuando Luciano estaba con Flor yo ya estaba embelesada con el Tucu. Y yo siempre digo, si supieran...”.

“¿Qué pasa con Luciano que las mujeres lo cuidan tanto al punto del hartazgo?“, insistió al final la cronista y Sabrina cerró tajante: ”No, yo no voy a hablar de él".

QUÉ LE MOLESTÓ A LUCIANO CASTRO DE GONZALO HEREDIA

De acuerdo a la información que dio Paula Varela, Luciano Castro buscaba un gesto de apoyo de su colega y amigo, pero nunca llegó: “¿Se lo dijo Luciano? No, no se lo dijo, pero es lo que él esperaba. Para Castro era muy incómodo, él sentía que no podía seguir trabajando con Sabrina en la misma obra".

Luciano Castro, Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, enamorados en la presentación de la obra Desnudos. (Foto: Movilpress)

“Entonces Luciano le dice: ‘yo me bajo de la obra’. Pero me dicen que en realidad lo dijo para ver cómo reaccionaba Gonzalo, que esperaba que le diga: ‘no, gordo, pará, no te bajes vos, vamos a hablar con Sabrina, que se baje ella, y nosotros seguimos’. Pero Gonzalo no lo hizo.Y eso a Luciano le molestó, y mucho".



Finalmente, Sabrina Rojas continuó en el elenco, mientras Castro se alejó: “Ella quedó en la obra. Tanto Gonzalo como su mujer, Brenda Gandini, eran más amigos de Sabrina, la protegieron, lo dejaron ir a Luciano,y eso le molestó muchísimo. Él esperaba la actitud de un amigo, que lo banquen. Y no fue así”.

