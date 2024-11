La explosión de Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani volvió a poner en escena a Florencia Vigna, quien a comienzos de año había deslizado que la actriz había iniciado su romance con Luciano Castro mientras ella seguía con él.

“Es re feo, creo, para cualquier mujer estar embarazada y enterarte que te son infieles. Que mandan mensajes es muy feo”, expresó la cantante en alusión a la grave acusación que hizo Rojas contra Siciliani.

La artista expresó su angustia en las redes sociales. Foto: Instagram / @florivigna

Acto seguido, Vigna le tiró un palito a Castro ¿y a Nicolás Occhiato?: “Yo la pasé muy mal con la infidelidad”.

“Pero después te enseña un montón y salís adelante”, reflexionó.

EL ÁCIDO CONSEJO DE FLOR VIGNA A GRISELDA SICILIANI

“Yo creo que tendría que dejar de meterse en parejas, pero después fuera de eso no tengo más nada que decir”, fulminó.

“Creo que si no le gusta (quedar como mala mina) que no lo haga. Simplemente que no se meta en la pareja de otros”, sentenció Flor Vigna lapidaria con Griselda Siciliani.