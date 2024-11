En medio del escándalo que sigue tocando de cerca a Luciano Castro, Griselda Siciliani y Sabrina Rojas, Marcela Tauro sorprendió a todo el panel de Intrusos (el programa que conduce Flor de la Ve por Intrusos) al confirmar que el actor le fue infiel a Flor Vigna, con quien salió antes de comenzar una nueva historia de amor con la actriz.

“A esta altura de mi vida, yo no me metería con Luciano Castro, ¿qué querés de diga? Pero las chicas se meten, obviamente”, comenzó diciendo Marcela, contundente, sobre la fama del galán y su historial amoroso.

“Después de haber visto a Sabrina Rojas acá, cómo esa mujer se inmoló cuando se filtró esa foto famosa, ya ahí nadie puede involucrarse, ni Siciliani. Porque esa chica se inmoló por ese hombre, ya casi separándose, y lo perdonó, y un montón de cosas, agregó.

“Y vino a dar la cara a ella, no él, porque ella sabía que lo podía defender porque si él hablaba, se perjudicaba”, siguió, defendiendo a la exesposa de Luciano, con quien tiene a sus hijos Fausto y Esperanza. Y cerró, picante: “Lo dije siempre yo. Cuando Lucianoestaba con Flor Vigna, a mí me consta que él estaba viéndose o histeriqueándose con Sabrina Rojas”.

SABRINA ROJAS MANDÓ AL FRENTE A LUCIANO CASTRO

Luego de las fuertes repercusiones que despertaron sus declaraciones al deslizar que Luciano Castro le habría sido infiel a Griselda Siciliani con ella, Sabrina Rojas volvió a redoblar la apuesta y fue contundente con sus dichos.

“Con la historia de mi vida y el desgaste que tuve, los 44 y la soltería me encontró impune. Yo sabía que lo iban a levantar porque no soy bolu…, pero como que fue un montón y me impresionó”, comenzó diciendo Sabrina en Intrusos.

En cuanto a si hubo una charla con su ex y padre de sus hijos Fausto y Esperanza, la conductora de Pasó en América se sinceró: “Hablamos, pero no del tema. Sabe que no me tiene que decir nada. Viste que cuando sos medio desprolijo, terminás siendo rehén de un lado y del otro. Entonces, ante la duda, creo yo que lo mejor es quedarse quietito”.

Por otro lado, la actriz aseguró no sentirse tocada por cómo le puede llegar a repercutir sus declaraciones a Griselda: “No me importa. Digo lo que tengo ganas, cuando tengo ganas, desde hace un tiempo para acá y me hace bien. (lo que dijo ella, de que quiere que todos la quieran) es muy genial porque es, o mucho ego o un nivel de cinismo altísimo, que se lo admiro”.

Sabrina Rojas: “Luciano es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo. Y el infiel serial no cambia. Él es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene, y ahora no me tiene a mí”.

“Luciano es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo. Y el infiel serial no cambia. Él es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene, y ahora no me tiene a mí”, cerró la entrevistada, sin filtro.