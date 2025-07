A poco más de un año de hacer público su romance con Griselda Siciliani, Luciano Castro reveló la pícara respuesta que le dio su novia cuando le propuso casamiento.

Luego de ver la función de La llamada, obra en la que trabaja Leticia Siciliani, la pareja habló con la prensa presente en el Teatro Astros.

CÓMO REACCIONÓ GRISELDA SICILIANI CUANDO LUCIANO CASTRO LE PROPUSO CASAMIENTO

“Yo no me quiero casar. Son chistes que yo le hacía al principio porque sabía que ella no quería. ¿Y convivir? Eso pasa si te seguís eligiendo”, le dijo el actor al notero de Desayuno Americano, luego de afirmar que él si quiere vivir bajo el mismo techo que Griselda, pero que ella no.

“Vos contaste que le propusiste casamiento y que te había dicho que sí”, le retrucó el cronista.

Y Castro asintió y amplió: “Sí, le propuse casamiento y me dijo que sí. Después me dijo ‘no, boludo, era un chiste’”.

LA PÍCARA RESPUESTA DE GRISELDA SICILIANI AL PEDIDO DE CASAMIENTO DE LUCIANO CASTRO

Notero: -¿Arrugaste con el casamiento?

Siciliani: -Nos tenemos que sacar una foto con Leti…

Castro: -La respuesta fue “si no hay nada que firmar, sí”.

Siciliani: -Claro, si es de mentira, sí.

Notero: -¿Te ves de blanco, Griselda?

Siciliani: -No estoy para estar de blanco (risas).

