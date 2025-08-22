La separación de Flor Vigna y Luciano Castro fue mediática desde el inicio. La bailarina reconoció que el actor le había sido infiel con Griselda Siciliani, actual pareja del galán. Ahora, un tiempo después, volvió a hablar del tema y reveló nuevas situaciones que vivió antes de enterarse del engaño.

En una charla con Martín Cirio en su stream, Flor Vigna expresó su enojo hacia las mujeres que se acercan con una actitud doble: “Me enojan mucho las zorras. Que me hables re bien y después, cuando estás a solas con mi novio, te lo quieras coger, me molesta. No te me hagas la amiguita y me tires la buena”.

La cantante recordó que en ese momento coincidió con el éxito de Envidiosa, serie protagonizada por Griselda Siciliani, lo que la obligó a verla en todos lados justo después de descubrir la infidelidad.

Flor relató que la actriz incluso intentaba contactarla: “Ella a mí me proponía: ‘Venite al teatro con Lucho. Le mandé un mensaje a él y no me responde. Vengan a verme’. Entonces, te da bronca”.

Foto: Instagram (@florivigna) y Captura de Instagram Stories (@castrolucianook)

FLOR VIGNA SOBRE GRISELDA SICILIANI

Con el tiempo, la bailarina asumió otra perspectiva: “Me da mucha bronca cómo se dieron las cosas, después te das cuenta que el problema fue el macho (Castro) y bajás un cambio”.

Pese al dolor, también encontró un aspecto positivo: “Al final fue buenísimo porque yo me tenía que separar y, quizás, sin ese cuerno no me iba a animar. Yo estaba haciendo de madrastra y nada que ver, tenía que estar en la Bresh”.

Cabe recordar que en 2023, Griselda Siciliani confesó en una entrevista con Perros de la Calle haber mantenido una relación clandestina por casi un año. “Ser amante es la que va, para mí va mucho más”, declaró entonces, en referencia a aquella etapa que coincide con los dichos de Flor Vigna.