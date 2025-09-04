Flor Vigna volvió a estar en el centro de la escena y esta vez no por una coreografía ni por una nueva canción, sino por un quiebre en vivo que sorprendió a todos.

Invitada al streaming Patria y Familia, la artista se mostró frágil, emocionada y hasta confesó que llegó a consultar con la inteligencia artificial si debía abandonar su carrera: “Digo todo lo que pienso, pero omito la mala palabra y el dolor”, comenzó diciendo, tal como se pudo ver en Sálvese Quien Pueda.

“Prefiero la pasión ponerla en algo artístico y a lo sumo te lo cuento desde un lado blanco”, agregó, en clara referencia a la polémica letra de su último lanzamiento “Apunta y Dispara”, donde -sin nombrarla- tiró indirectas a Griselda Siciliani, la actual pareja de su ex, Luciano Castro.

Foto: Captura (América)

Entre lágrimas, Vigna admitió la presión que siente por la exposición: “No puedo estar paralizada y tener miedo porque ya lo hice esto de no contar todo lo que me pasa para que no venga el notero de LAM”.

“Ni en pedo me victimizo. Pero es como decir ‘simplemente no quiero contar mi historia ahí’. La quiero contar en Youtube haciendo un videoclip”, agregó, con la voz quebrada.

Y cerró, a flor de piel: “Hace 10 años que me dedico a lo artístico, pero hace 3 decidí ser productora porque en un momento me peleé con la exposición. Hace poco lo hablé con el chat GPT y le dije: ‘¿Será que no me gusta más cantar, bailar?’. Y me respondió: ‘No, tranqui, es la industria, es la presión’. Hay cosas que entendí que no las quiero exponer porque son traumas míos de cosas que me pasaron”.

FLOR VIGNA EXPLOTÓ CONTRA GRISELDA SICILIANI Y DESTROZÓ A LUCIANO CASTRO: “ESTÁ RE LOCO”

Flor Vigna rompió el silencio y lo hizo a pura sinceridad. En una nota que dio a Puro Show, la cantante habló como nunca de su pasado con Luciano Castro y reveló cómo vivió la separación, con declaraciones que dejaron a todos impactados.

“Si bien me hicieron altas maldades y pasó de todo, si las cuento termino victimizándome y dándole de vuelta al chisme. Hubo muy malos comportamientos”, expresó Flor, al ser consultada por los momentos más difíciles que atravesó.

“Viví un recontra re infierno, que me encantaría contar todo lo que me pasó, pero sé que no está bueno porque si no van a hablar de esto todo el tiempo. No voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal”, agregó, sin vueltas, en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

Asimismo, Flor sorprendió al hablar de la última comunicación que tuvo con su ex: “Me llamó cuando estaba en España. Está re loco”, lanzó. Y cerró, picante: “La conversación fue en buenos términos porque yo siempre tengo buenos términos. Pero está loco, ayúdenlo”.