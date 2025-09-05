A poco más de un año y medio de separarse de Luciano Castro, Flor Vigna se quebró en Luzu con las preguntas vinculadas a su ex y a Griselda Siciliani, a quien acusó de haber sido la tercera en discordia en su ruptura.

La cantante lanzó “Apunta y Dispara”, canción en la que le dio indirectamente un palito a la actriz al llamarla “Tatiana”.

Pese a ser ella misma la que expone su vida a través del arte, Flor expresó su incomodidad con algunos medios, como LAM, por las recurrentes consultas sobre su pasado y terminó llorando.

Al salir de la nota, el notero de SQP la abordó, le preguntó por sus lágrimas y Vigna sorprendió con el tremendo augurio a Siciliani sobre su relación amorosa con Castro, tras afirmar que ella “vivió un infierno”.

Foto: captura de pantalla de América, SQP.

EL PICANTE AUGURIO DE FLOR VIGNA A GRISELDA SICILIANI SOBRE LUCIANO CASTRO

“Es pasado y en mi presente lo estoy dando todo. Pero a veces te persiguen tanto, queriendo esas respuestas, que digo ‘está bien, es algo que tengo que afrontar como persona pública’”, dijo Flor.

Movilizada, continuó: “Mi forma de contar las cosas es más artística, me sale componer, armar un videoclip, y en este momento la cago. No me siento conforme viéndome así (llorando en un programa)”.

Sin rodeos, el notero de América puso en escena a Siciliani, tras ser consultada por el calvario que acusó haber vivido Vigna con Castro: “Griselda dijo ‘si ella sintió eso, se lo creemos’. ¿Lo sentiste genuino?”.

Flor contestó y sorprendió con su letal pronóstico: “Lo sentí genuino. Incluso lo dijo delante de Luciano. ¡Qué ovarios! Seguramente ella va a tener algo para contar en un futuro”.

Automáticamente, Yanina Latorre acotó mientras la nota corría: “Ay, le deseo que le metan los cuer... ¡Es tremenda! Él siempre vuelve con Griselda”.

“Le deseo eso. Le dijo que ya le va a pasar”, remarcó la conductora de SQP. Y Fede Popgold acotó: “No se lo deseó, se lo auguró. Lo que mal empieza, mal acaba. Ellos empezaron con infidelidad de por medio”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.