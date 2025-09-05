La tensión en el mundo del espectáculo sumó un nuevo capítulo con la reacción de Griselda Siciliani a la indirecta de Flor Vigna en su reciente lanzamiento musical.

Con humor y un mensaje cargado de ironía, la actriz dejó en claro que las críticas y comentarios sobre su vida personal no la afectan.

El conflicto comenzó tras el estreno de Apunta y Dispara, el tema que Vigna presentó junto al productor Omar Varela. En la canción, la intérprete incluyó una frase que no tardó en generar especulaciones: “No me llevo bien con Tatianas”.

La mención fue rápidamente asociada a la relación de Siciliani con Luciano Castro, expareja de la cantante.

(Fotos: Instagram/@griseldasiciliani- @castrolucianook @florivigna)

LA REACCIÓN DE GRISELDA SICILIANI

Lejos de responder con declaraciones, Siciliani optó por un gesto sutil pero contundente.

En el cierre de las grabaciones de la serie Envidiosa, producción original de Netflix, la actriz compartió en sus redes una postal donde se la ve luciendo una remera con la frase en inglés “Everything me resbala” (“Todo me resbala”).

La picante reacción de Griselda Siciliani a las provocaciones de Flor Vigna con su nuevo tema | Créditos: Instagram @estefaniaberardi

El guiño fue interpretado como una respuesta directa a la canción de Vigna, reafirmando la postura despreocupada con la que enfrenta los rumores.