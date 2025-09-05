Con el lanzamiento de Apunta y dispara, su flamante tema, Flor Vigna reflotó su polémica separación de Luciano Castro en los medios, y sin querer ahondar en su experiencia fue elocuente al hacer un mea culpa y fulminar a su exnovio.

“Yo entendí que mi forma de catarsis es artística, porque sé que con las entrevistas la cag...”, blanqueó a la salida de Luzu TV .

Luego se refirió a su vivencia con el actual novio de Griselda Siciliani: “Es pasado y tengo ganas de que venga a buscarme un futuro increíble, y en mi presente estoy dejando todo para eso”.

“Tengo que dejar de hablar del pasado, pero a veces cuando te persiguen tanto queriendo esas respuestas... Es algo que tengo que afrontar como persona pública”, continuó.

Foto: captura de pantalla de América, SQP.

“A veces una como mujer decís, bueno, esto lo tengo que contar. Y después decís, ‘pero pará. Si todavía no lo sané, si me dolió mucho, ¿Por qué no me lo guardo y lo cuento de la forma que me sale contarlo?’ Y que es más artística mi forma. Me sale componer, me sale armar un videoclip".

El palazo a Luciano Castro

En ese punto Flor fue a fondo contra Lucho: “Yo trato de verlo de una forma espiritual para sanarlo. Y digo, bueno, es la persona que me tenía que cruzar para aprender todo lo que aprendí con esa él”.

Foto: Movilpress

“Creo que uno a veces se abandona mucho. Porque quedás tan encandilada cuando aparece alguien... Hay algo con el narcisismo”, admitió.

Entonces, describió a Castro: “El narcisista sabe encandilarte, sabe qué decirte para que vos seas el amor más grande de su vida. Y poder proyectar toda tu vida. Y entonces de repente decís ‘hijos y proyectos y hay esto y el otro’. Y de repente se te cae de la nada. Que no te estafen”.

“De lo único que no me arrepiento es de pedir que lo ayuden”, exclamó en alusión a Luciano.

“Le deseo lo mejor, incluso creo que Griselda le va a hacer bien. Porque se nota que es una mina que tuvo su terapia, su inteligencia emocional. Y creo que le va a hacer bien. Ojalá que lo pueda recontraayudar y que se haga potencial a ellos”, cerró Flor Vigna.