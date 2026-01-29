Flor Vigna volvió a sacudir las redes con un mensaje que no dejó a nadie indiferente. En la previa del lanzamiento de su nueva canción, La vara está baja, la artista se animó a hablar sin filtros sobre su relación con Luciano Castro y expuso el dolor que todavía arrastra, a dos años de su ruptura.

La publicación de Vigna incluyó una foto con una remera que decía: “Guapa sí, tarada no”, una frase que no eligió al azar.

La cantante apuntó directo a su ex, recordando palabras que él usó en el pasado y que hoy cobran otro sentido tras el escándalo de los audios filtrados.

Pero lo más fuerte llegó en el texto que acompañó la imagen. Flor se quebró al recordar lo que vivió: “Después de tantas mentiras, manipulación y frases como ‘si te vas, me mato’ o ‘tirate un tiro en el paladar’, hay un antes y un después en la confianza”, escribió, dejando en claro el impacto que tuvo esa relación en su vida.

Foto: Instagram (@florivigna) Por: Fabiana Lopez

El descargo de Flor Vigna: dolor, aprendizaje y una nueva etapa

En su mensaje, Vigna fue más allá y habló de las secuelas que dejan los vínculos tóxicos. “El miedo a volver a amar, el miedo a la traición, se te queda impregnado en el corazón”, confesó, abriendo su corazón ante miles de seguidores.

La artista también reflexionó sobre el proceso de sanar y cómo su nueva canción nació de ese camino. “Sanar no es callar y listo. Soltar no tiene que ver con hacerse la superada, sino con mirar lo vivido de frente. Alquimizar el dolor. Transformarlo en aprendizaje”, expresó.

Captura de pantalla de YouTube, videoclip de Flor Vigna

El cierre de su descargo fue contundente y dejó una enseñanza para quienes atraviesan situaciones similares: “Que lo que dolió se vuelva cicatriz, no para endurecerte, sino para recordarte que nunca más tenés que hacerte tan mal a vos misma. De eso habla esta canción. De subir la vara con vos. De aprender a amarte mejor”.

La música y las redes, el refugio de Flor Vigna

Aunque no mencionó a Luciano Castro de forma directa en cada frase, las referencias fueron imposibles de esquivar. Flor Vigna transformó su experiencia personal en un mensaje público, usando la música y las redes como herramientas para sanar y acompañar a quienes pasan por situaciones similares.

La bailarina y cantante dejó en claro que está lista para una nueva etapa, apostando a su crecimiento personal y artístico, y dejando atrás un pasado que la marcó, pero que ya no la define.