En temporada veraniega, el “mercado de pases” está más caliente que nunca. Sabrina Rojas y Tartu conforman una dupla interesante para ciertos medios.

En este caso, los conductores protagonizan una de las novelas del verano: ¿pasarán de América a El Nueve para estar al frente de Bendita TV?

Juan Etchegoyen dialogó con Diego Toni, gerente de programación de El Nueve, y reveló qué podría pasar con Tartu y Sabrina Rojas.

Qué dijo el gerente de programación de El Nueve: ¿llegan Sabrina Rojas y Tartu? | Créditos El Nueve

¿SABRINA ROJAS Y TARTU A EL NUEVE?

“Le pregunté a Diego si era cierto lo de Sabrina Rojas y Tartu a la pantalla de el nueve y me responde tajante: ´No es cierto por el momento, pero no lo descartaría en un futuro. Me gustan los dos conductores’“.

Tartu y Sabrina Rojas en Pasó en América (Foto: captura América TV)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.