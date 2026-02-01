En temporada veraniega, el “mercado de pases” está más caliente que nunca. Sabrina Rojas y Tartu conforman una dupla interesante para ciertos medios.
En este caso, los conductores protagonizan una de las novelas del verano: ¿pasarán de América a El Nueve para estar al frente de Bendita TV?
Juan Etchegoyen dialogó con Diego Toni, gerente de programación de El Nueve, y reveló qué podría pasar con Tartu y Sabrina Rojas.
¿SABRINA ROJAS Y TARTU A EL NUEVE?
“Le pregunté a Diego si era cierto lo de Sabrina Rojas y Tartu a la pantalla de el nueve y me responde tajante: ´No es cierto por el momento, pero no lo descartaría en un futuro. Me gustan los dos conductores’“.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.