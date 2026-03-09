La internación de Luciano Castro por propia voluntad en un centro de salud mental fue un punto de inflexión en su vida, y a una semana de haber salido reapareció en una entrevista concisa.

“Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda”, aclaró de entrada el actor a la salida de una jornada de grabación de una serie.

Afctado por las repercusiones de los affaires que tuvo en paralelo a su romance con Griselda Siciliani, Luciano reconoció: “Me interné. Es verdad, estuve en un lugar que me ayudaron los profesionales, los compañeros del lugar y me contuvieron”.

Luciano Castro.

El tono en el que Castro hablaba era cancino, como pensando bien cada palabra que elegía, y por momentos jadeante. Además, su rostro denotaba cierta angustia ante la estresante situación de volver a enfrentar a la prensa, lo que hizo su testimonio un tanto conmovedor.

La razón de la internación de Luciano Castro

En ese punto enfatizó: “Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos”.

“Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido. Pero por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Es lo más importante”, precisó.

Y cuando el periodista de A la Tarde intentaba prolongar la entrevista, Luciano Castro apeló a la cortesía para acelerar su camioneta y despedirse: “No tengo más que decirles”.