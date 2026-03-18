A mediados de enero, Sabrina Rojas blanqueó un romance con un hombre 15 años menor y declaró: “No me gustan los chicos jóvenes, me gustan más de mi edad para ponerme en pareja. Pero a veces te cautivan”.

En ese marco, sus entrevistas se alejaron de los rumores y quedó instalada esa información brindada por la conductora y modelo.

Sin embargo, en las últimas horas, Sabrina Rojas fue vista con un exfutbolista y despertó la atención de los paparazzis.

Sabrina Rojas fue vista cenando mano a mano con un exfutbolista: de quién se trata | Créditos: Instagram @gossipeame (@rojassasi)

SABRINA ROJAS FUE VISTA CON PEPE CHATRUC

Pochi de Gossipeame publicó en sus historias de Instagram una foto reveladora: Sabrina Rojas y Pepe Chatruc cenaron mano a mano.

Sabrina Rojas fue vista cenando mano a mano con un exfutbolista: de quién se trata | Créditos: Instagram @gossipeame

El suceso habría ocurrido anoche, a las luz de las velas en el restaurante Novecento y, si bien no hay besos ni indicios de romance, los rumores en redes no tardaron en aparecer.