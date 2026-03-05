El primer día de clases de Esperanza, la hija que Sabrina Rojas tiene con Luciano Castro, podría haber sido un recuerdo íntimo y guardado para el álbum familiar.

Pero la actriz eligió otra cosa: sacó el celular, la filmó sentada en el asiento del acompañante y la bautizó en Instagram como el inicio de su segundo año en la secundaria.

Lo que siguió fue tan auténtico como incómodo. Rojas le preguntó con entusiasmo: “¿Quién empieza segundo año? ¡Mi bebita! Te amo, ¿te lo puedo gritar?”. La respuesta de Esperanza no se hizo esperar: “¡No mamá! No. En serio, callate por favor.” Y cuando finalmente bajó del auto y entró al colegio, la nena cerró el intercambio con una frase que lo resumió todo: “Sí, y yo de vos”, en respuesta al “soy libre ahora” que soltó su madre.

EL VIDEO DE SABRINA ROJAS Y SU HIJA ESPERANZA CASTRO

Sabrina Rojas acompañó el video con un texto que intentó instalarle un tono simpático al momento: “No me aguanta. Siempre la amenizo con que voy a gritar que se baja la niña más linda. Mi nena adolescente.” Pero las redes sociales no lo leyeron así.

Crédito: Instagram

Los comentarios en X fueron directos y sin contemplaciones. “Pobre chica, ya bastante tiene con los quilom... mediáticos que arman los padres continuamente”, escribió una usuaria. Otra apuntó con más precisión: “La mamá manejando, grabando con el celu en una zona escolar y la nena sin cinturón. Hace todo mal.” El resto de las reacciones siguió en la misma línea: “Qué pesada Sabrina, respetá su decisión”, “Tendría que dejarla en la esquina”, “En lugar de saludarla con un abrazo, la filma”, “Demasiado teatro” y “Ay qué vergüenza, pobre criatura” fueron algunas de las frases que circularon.