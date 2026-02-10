Sabrina Rojas volvió a conquistar a sus seguidores con su estilo directo, descontracturado y divertido. En un video que compartió en sus redes sociales, la modelo habló de su soltería con mucho humor y dejó un pícaro comentario que no pasó desapercibido.

Mientras preparaba las valijas antes de salir a la ruta, Sabrina se grabó en plena acción y fue relatando el momento, entre risas y cansancio: “Bueno, última valija que bajo. Todas estas valijas están pesando un huevo”, lanzó.

Lejos de quejarse, aclaró que se las arregla sola, aunque con esfuerzo: “Las bajé yo, solita con mi alma”, comentó, mostrando su costado más auténtico.

Foto: Instagram (@rojassasi)

Fue en ese instante cuando apareció la reflexión que generó identificación inmediata: “Este es el momento en el que pienso: ‘¿Por qué no tengo novio?’”, confesó, sin vueltas.

“Este momento es cuando deseo tener un novio, porque ahora todo esto lo tengo que cargar al auto“, agregó. Y cerró: “Después se me pasa. Una vez que salí a la ruta digo: ‘Menos mal que no tengo novio’. Pero es el único momento en el que extraño un hombre en la casa”.

SABRINA ROJAS CONTÓ CÓMO VIVIÓ EL ESCÁNDALO CON LUCIANO CASTRO CUANDO ESTABAN JUNTOS

Sabrina Rojas volvió a abrir su corazón y esta vez habló de lo que sintió cuando decidió salir públicamente a hablar del escándalo con Luciano Castro cuando estaban juntos. En vivo en Sálvese Quien Pueda, la conductora hizo una reflexión profunda sobre el cuidado, el desgaste emocional y el precio personal que pagó al exponerse.

"No supieron los años que yo pasé. No me vieron rota. Ni siquiera me vieron rota el día que me senté en Intrusos. Yo estaba rota”, comenzó diciendo Sabrina sobre aquella época donde había quedado envuelta en un escándalo con el padre de sus hijos.

A pesar de eso, decidió mostrarse entera: “Respiré profundo y dije: ‘con la frente en alto, me siento y bajo un poco todas las aguas’, porque eran una locura, que a mí me avergonzaban y que no estaban bien. Pero yo estaba rota, lo que pasa es que no me muestro rota”.

Foto: Captura (América)

“Siempre uno se pone del lado del que se manda cag... una, dos, tres, cuatro, cinco veces y después llora”, siguió.

Y cerró con una reflexión demoledora sobre el amor y las oportunidades perdidas: “Cuando no cuidás al gran amor de tu vida, ni antes ni ahora, y encima si tenés la posibilidad de reencontrarte… hay algo que decís: ‘o necesitás ayuda o sos mala persona’, porque no te podés equivocar tanto”.