Mientras el vínculo entre Sabrina Rojas y José Chatruc sigue creciendo sin definiciones públicas, el foco se corrió hacia otro terreno: las redes sociales. Allí, el exfutbolista quedó en el centro de las críticas por su apariencia y su relación con la actriz.

Ambos se mostraron juntos en Brasil y, aunque evitaron ponerle un rótulo al vínculo, el romance ya es tema de conversación. Sin embargo, lo que más ruido generó fueron los comentarios que cuestionan si Chatruc “está a la altura” de Rojas.

EL DESCARGO DE JOSÉ CHATRUC TRAS LAS CRÍTICAS

Lejos de esquivar la situación, Chatruc decidió responder con ironía y un mensaje claro. “Es espectacular X. Hay miles de personas diciéndome feo, mono, pelotudo. Ni cuando jugaba me putearon tanto”, lanzó con humor en sus redes.

Pero más allá del tono distendido, también dejó una reflexión directa sobre los ataques que recibe. “Yo me veo hermoso. Y a los que se alegran de verme bien, los amo. Nada me importa menos que la opinión de gente que no me conoce”, sostuvo.

José Chatruc respondió a las críticas por su relación con Sabrina Rojas. Crédito: X

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA IMAGEN Y LOS PREJUICIOS

En su descargo, el exjugador fue más allá y apuntó contra la lógica de las redes sociales. “Se ve que a mucha gente le importa la imagen y juzga con quién podés estar según tu look o la plata que tenés”, expresó.

Y cerró con una definición contundente sobre su presente: “Tengo una vida espectacular y soy feliz. No se vuelvan locos”.

EL APOYO DE FIGURAS DEL MEDIO

El mensaje no pasó desapercibido y rápidamente sumó reacciones de colegas y figuras del ambiente. Ángela Lerena, Julieta Argenta y Darío Cvitanich fueron algunos de los que salieron a bancarlo, destacando su personalidad y hasta su talento en la cocina.